Польша раскритиковала предложение Германии по изменению устава Евросоюза
2023-01-05 20:36
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что его страна не согласна с изменениями в устав ЕС, которые предлагает Германия.
Речь идет о словах главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая предложила ввести голосование квалифицированным большинством вместо необходимости согласия всех стран Евросоюза.
Мюллер подчеркнул, что Евросоюз создан не для гегемонии Германии и отметил, что Польша никогда не пойдет на подобные изменения.
Он подчеркнул, что у каждой страны должна быть возможность блокировать решения Евросоюза, которые невыгодны для нее.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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