Польша раскритиковала предложение Германии по изменению устава Евросоюза

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что его страна не согласна с изменениями в устав ЕС, которые предлагает Германия.

Речь идет о словах главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая предложила ввести голосование квалифицированным большинством вместо необходимости согласия всех стран Евросоюза.

Мюллер подчеркнул, что Евросоюз создан не для гегемонии Германии и отметил, что Польша никогда не пойдет на подобные изменения.

Он подчеркнул, что у каждой страны должна быть возможность блокировать решения Евросоюза, которые невыгодны для нее.