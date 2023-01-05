Медведев: ракеты «Циркон» станут новогодним подарком НАТО
2023-01-05 21:55
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские ракеты «Циркон» станут новогодним подарком для НАТО.
В своем Telegram-канале он написал, что накануне боекомплект таких ракет отправился к берегам стран НАТО.
Медведев напомнил, что речь идет о ракетах, способных лететь с гиперзвуковой скоростью и преодолевать расстояние в 1000 км.
По его словам, это оружие приведет в чувство любого, кто будет представлять угрозу России или ее союзникам.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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