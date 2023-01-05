Генсек ООН Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что Антониу Гутерриш распустил миссию, которая должна была расследовать обстрел СИЗО в Еленовке.

Он сказал, что причиной роспуска миссии стало отсутствие условий для ее отправки на место происшествия.

При этом Дюжаррик отметил, что миссия может быть восстановлена, если будут получены необходимые гарантии безопасности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела ВСУ следственного изолятора в Еленовке погибли 50 пленных украинских военнослужащих, еще 73 были ранены.