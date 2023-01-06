Пентагон: США передадут Украине «убийцу танков» БМП Bradley
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер утверждает, что США не станут поставлять Киеву собственные танки, но передадут вооружение, которые уничтожит танки России.
6 января сотрудник американского Пентагона Патрик Райдер публично заявил, что Соединённые Штаты могут поставить украинским войскам боевую машину пехоты Bradley в рамках нового пакета военной помощи. По словам Райдера, БМП Bradley не является танком, однако его можно охарактеризовать как "убийцу танков", что окажет существенное влияние на успех ВСУ в военном конфликте с российской армией.
Примечательно, что днём ранее газета The Washington Post опубликовала новость о том, что США не станут поставлять Киеву свои танки класса Abrams.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Храмова Оксана
Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье
Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.Подробнее...
-
-