Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер утверждает, что США не станут поставлять Киеву собственные танки, но передадут вооружение, которые уничтожит танки России.

6 января сотрудник американского Пентагона Патрик Райдер публично заявил, что Соединённые Штаты могут поставить украинским войскам боевую машину пехоты Bradley в рамках нового пакета военной помощи. По словам Райдера, БМП Bradley не является танком, однако его можно охарактеризовать как "убийцу танков", что окажет существенное влияние на успех ВСУ в военном конфликте с российской армией.

Примечательно, что днём ранее газета The Washington Post опубликовала новость о том, что США не станут поставлять Киеву свои танки класса Abrams.