Пентагон: передаваемые Украине БМП Bradley – это убийцы танков

APS
2023-01-06 01:08

Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что боевые машины пехоты Bradley являются убийцами танком.

Он напомнил, что Соединенные Штаты передадут такую технику украинским военным с новым пакетом помощи.

Ожидается, что Украина получит 50 машин. Райдер подчеркнул, что это не танки, но назвал технику «убийцами танков».

По его словам, бронированные машины позволят существенно улучшить возможности Украины.

Опубликовано: Светлана Репина







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