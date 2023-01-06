Зеленский отверг предложение Путина о Рождественском перемирии

Украина не намерена объявлять режим прекращения огня на период православного Рождества.

Министерство обороны России заявило, что по приказу Владимира Путина с 12 часов 6 января по 24 часа 7 января вводится режим прекращения огня.

При этом украинская сторона резко отвергла это предложение и заявила, что Киев не будет соблюдать предложение российского президента.

"О том, что Киев не поддерживает рождественское перемирие, ранее сообщил и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов", - пишет БелТА.