Зеленский заявил, что перемирие необходимо России для перегруппировки сил

Президент Украины Владимир Зеленский скептически отреагировал на приказ президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине на православное Рождество.

В своем ночном видеообращении он поставил под сомнение мотивы российского руководства.

«Теперь они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы на время остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подвести технику, боеприпасы и мобилизованных людей поближе к нашим позициям», — сказал он: «Что это принесет? Просто очередное увеличение числа жертв».

Он обвинил Кремль в том, что тот спланировал паузу в боевых действиях, «чтобы продолжить войну с новой силой».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал план по прекращению огня на Рождество «глотком кислорода» в российско-украинском конфликте.