Российский войска прорвали оборону ВСУ под Соледаром
2023-01-06 10:34
Российская армия наступает на украинские позиции на Соледарском направлении.
Как сообщают российские телеграм-каналы, Вооруженные силы страны прорвали оборону ВСУ в районе Соледара.
Отмечается, что были уничтожены оборонительные Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Бахутское.
"В ходе тяжёлых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль н.п. Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира