Число отказников от военной службы в Бундесвере резко возросло в 2022 году, после начала СВО России на Украине.

«В 2021 году Федеральное управление по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы по соображениям совести, в 2022 году было в общей сложности 951 заявление», — сообщил представитель Федерального управления по делам семьи и гражданского общества редакционной сети Германии (RND).

С тех пор как в 2011 году призыв на военную службу был приостановлен, отказниками от военной службы по соображениям совести стали только те, кто уже служит в Бундесвере. Согласно отчету, многие оправдывают свои заявления тем, что не ожидали военного конфликта.

Политический директор «Немецкого общества мира» Михаэль Шульце фон Глассер рассказал RND, что «солдатам, которые в это взрывоопасное с точки зрения политики безопасности время осознают, что они не хотят стрелять в других людей, должен быть предложен легкий выход из армии».

Многих нынешних военнослужащих Бундесвера заманили в армию рекламными обещаниями, которые не имеют ничего общего с реальностью.

