WarGonzo: ВС РФ прорвали оборону Соледара и зашли в центр города

Солдаты ВС РФ прорвали оборону ВСУ в окрестностях Соледара, что позволило им продвинуться к центру города в ДНР.

6 января Telegram-канал WarGonzo российского военкора Семена Пегова сообщил о том, что служащие Вооружённых сил России в ходе наступления взяли под контроль село Бахмутское Донецкой Народной Республики, что позволило подразделениям ВС РФ прорваться в центр города Соледар.

Отмечается, что из-за фланговых прорывов бойцы Вооружённых сил Украины вынуждены отступать севернее центра Соледара, чтобы попытаться выровнять линию обороны, оставляя ранее занимаемые позиции.

Российские войска на данный момент планируют перерезать трассу снабжения группировки ВСУ в Соледаре, замкнуть оставшиеся подразделения украинской армии без обеспечения и окончательно уничтожить.