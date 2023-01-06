ВСУ обстреляли Донецк в первую минуту объявленного Россией перемирия на Рождество

В СЦКК сообщили, украинский бойцы обстреляли город Донецк в первую минуту объявленного Россией временного перемирия на Рождество.

В пятницу, 6 января 2023 года, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что боевики Вооружённых сил Украины обстреляли город Донецк в 12:00, когда по всей линии боевого соприкосновения сторон в зоне проведения спецоперации начал действовать введённый российской стороной режим прекращения огня.

Отмечается, что украинские военнослужащие выпустили по Донецку шесть снарядов из артиллерии НАТОвского калибра, невзирая на Рождественское перемирие, которое должно было обеспечить мирным жителям республик Донбасса безопасное посещение храмов в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января.