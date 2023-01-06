МО РФ: ВСУ продолжили обстрелы после начала действия Рождественского перемирия

В Минобороны России сообщили, что бойцы ВСУ продолжили обстрелы русских населённых пунктов и позиций ВС РФ после начала действия Рождественского перемирия.

В пятницу, 6 января 2022 года, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации сообщило о том, что невзирая на объявленный режим прекращения огня в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня бойцы Вооружённых сил Украины продолжили артиллерийские обстрелы населённых пунктов и позиций армии России.

В частности, ВСУ произвели 4 миномётных обстрела на Красно-Лиманском направлении, 3 артиллерийских обстрела в окрестностях посёлка городского типа Белогоровка ЛНР и 8 артиллерийских обстрелов из района села Новопавловка Запорожской области.

Конашенков уточнил, что ответным огнём российских войск позиции украинской армии, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены, чтобы предотвратить возникновение жертв среди мирных жителей республик Донбасса.