Нашлась актриса Татьяна Кравченко, которая неожиданно исчезла и сорвала спектакль

4-го января у звезды «Сватов» должна была состояться антреприза в Петербурге, но она не появилась в театре и двое суток не выходила на связь.

В минувшую среду Татьяна Кравченко внезапно не появилась в театре, где должен был идти спектакль с ее участием «Гвоздь сезона, или все билеты проданы». Постановка должна была пройти во Дворце искусств Ленинградской области.

Режиссеры были вынуждены искать замену: на помощь пришла Зоя Бурляк, отработавшая за исчезнувшую артистку. Кравченко все это время не отвечала на телефонные звонки. Коллеги забили тревогу, сообщает СтарХит.

Как выяснилось, со звездой "Сватов" все в порядке. В Ленкоме изданию рассказали, что они сумели дозвониться до Кравченко.

"С Татьяной Эдуардовной все хорошо, и мы с ней на связи. 10-го января артистка по графику сыграет в спектакле „Женитьба“, 17-го января — выйдет на сцену в постановке „Под одной крышей“. Что касается инцидента с исчезновением, мы никаких комментариев не даем", - заявили в пресс-службе театра.

Кравченко свое исчезновение так и не прокомментировала. О причинах пропажи звезды до сих пор неизвестно: Татьяна Кравченко впервые подвела коллег: она всегда ответственно относилась к выступлениям.

Ранее о таинственном исчезновении актрисы в красках рассказал ее коллега Стас Садальский. Он даже предлагал взломать дверь квартиры звезды.