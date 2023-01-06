Эксперты объяснили природу появления «мурашек» на нашем теле

«Гусиная кожа» имеет научное объяснение: оказывается, таким образом срабатывает древний механизм.

Как объясняют специалисты, к каждому волоску на теле прикреплена крошечная мышца. "Если она срабатывает, волосок встает вертикально. И бугорок в его основании и есть та самая сократившаяся мышца, — рассказала журналу «Вокруг света» биолог Наталья Брик.

Изначально мурашки были нужны организму для утепления и поднятия шерсти (если птицы - оперения). «Помните, в какие шарики скатываются на морозе синицы и воробьи? Поднятая шерсть либо перья создают вокруг тельца воздушное „одеяло“, существенно утепляя птичий организм».

У людей поднимать особо нечего, однако древний механизм все равно срабатывает при холоде.

Случается, что мурашки появляются при щекотке либо от звука скрежета - к примеру, камнем по стеклу. Это тоже необычное проявление сложной работы мозга.

В такие моменты организм человека поступает примерно так, как кошка, которая поднимает на спине шерсть перед нападением. Мы будто собираемся ответить таким образом на неприятный источник звука. Однако мурашки могут возникнуть и от приятной музыки, что тоже неподвластно нашей воле.

А вот на лице мурашек не бывает. Там этот механизм выключен, в ином случае вставшие дыбом волоски помешали бы обзору. Но на затылке волосы вполне себе могут встать дыбом.