Какие три условия должны соблюдаться, чтобы дожить до 110 лет и более

Российские гериаторы раскрыли секрет долгожительства. Это три фактора, которые способствуют удлинению срока жизни.

По мнению специалистов, главный секрет долголетия - это здоровый образ жизни. На продолжительность жизни влияют также качество здравоохранения и генетическая предрасположенность.

На долю этих двух факторов в совокупности приходится 25% от общего срока жизни.

Ольга Ткачева, гериатр:

"Человек должен быть физически активным, не переедать. Употреблять больше клетчатки, отказаться от вредных привычек, курение и алкоголь несовместимы с долголетием"

Помимо здорового образа жизни и генетики, Ольга Ткачева назвала третий фактор, влияющий на способность к долгожительству. Это социальная активность. Одинокий человек, по статистике, живет меньше.

Юрий Конев, геронтолог:

"Долгожительство наступает после 90 лет. Реально прожить 115-117 лет для женщины и 110-112 лет для мужчин. Основную роль играет здоровый образ жизни, что составляет 60-70% успеха, генетика 10-15% и здравоохранение чуть больше 10%"

Таким образом, чтобы прожить более 110 лет, человек должен следить за образом жизни, избегать одиночества и немножко рассчитывать на генетику.

Ученые предполагают, что секрет долгожительства может быть также связан с климатическими особенностями. В результате специальных исследований было установлено несколько зон на

Земле, где люди живут дольше всего. Такие территории находятся в Италии, Индии, Японии, Центральной Америке.