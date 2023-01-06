При задержании сына главаря мексиканской наркомафии Эль Чапо погибло 29 человек

Во время операции, которая привела к аресту Овидио Гусмана, одного из сыновей наркобарона Хоакина Гусмана (Эль Чапо), погибли 10 военных регулярной армии и 19 боевиков наркомафии.

Эль Чапо в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Соединенных Штатах, сообщили источники в полиции, его сын заправлял делами.

«Десять солдат, к сожалению, погибли при исполнении служебных обязанностей», — заявил журналистам министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль.

В Мексике продолжаются войны между правительственными силами и бандформированиями.