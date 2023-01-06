Как сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины, ВСУ нанесли по Донецку уже четвертый удар с момента объявления Россией рождественского перемирия.

Очередной обстрел состоялся в 16:55 по Московскому времени, удару подвергся Кировский район Донецка. Украинские военные выпустили по нему четыре снаряда калибра 155 мм — это свидетельствует о том, что нападение велось из артиллерийского оружия, которое было поставлено Украине Североатлантическим альянсом. Несколькими минутами ранее шесть аналогичных снарядов было выпущено по населенному пункту Гольмовский.

Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине введен согласно распоряжению российского лидера Владимира Путина. Данный режим действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Ровно в 12:00, точно в момент вступления режима тишины в силу, ВСУ обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, через 30 минут — еще четырьмя, а в 13:15 было выпущено еще три снаряда. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.