Захарова: в здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация
Российский дипломат Мария Захарова сообщила, что в здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация, на месте работают сотрудники МЧС.
В пятницу вечером, 6 января 2023 года, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале сообщила о том, что в одном из корпусов здания российского внешнеполитического ведомства в техническом помещении сработала пожарная сигнализация, на месте работают сотрудники МЧС.
Захарова уточнила, что возможной причиной срабатывания пожарной сигнализации могло стать короткое замыкание, жертв и пострадавших нет.
Дипломат также подчеркнула факт того, что информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности, так как данный инцидент произошёл в помещениях подвальных этажей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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