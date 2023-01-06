Захарова: в здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация

Российский дипломат Мария Захарова сообщила, что в здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация, на месте работают сотрудники МЧС.

В пятницу вечером, 6 января 2023 года, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале сообщила о том, что в одном из корпусов здания российского внешнеполитического ведомства в техническом помещении сработала пожарная сигнализация, на месте работают сотрудники МЧС.

Захарова уточнила, что возможной причиной срабатывания пожарной сигнализации могло стать короткое замыкание, жертв и пострадавших нет.

Дипломат также подчеркнула факт того, что информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности, так как данный инцидент произошёл в помещениях подвальных этажей.