ГБР Украины заявило об обыске у врио главы Херсонской области Владимира Сальдо

Госбюро расследований Украины заявило об обыске по месту проживания врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.

6 января пресс-служба Государственного бюро расследований Украины на официальном веб-сайте сообщило о проведённом совместно с прокуратурой обыске по месту проживания временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо.

В ГБР Украины утверждают, что в ходе обыска в доме Сальдо были обнаружены книги по истории России, в частности, биография Екатерины II, личные заметки об особенностях российского законодательства и служебные документы.