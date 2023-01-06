GFP: ВСУ поднялись на четвертое место в рейтинге сильнейших армий Европы

Вооруженные силы Украины впервые в истории вошли в четверку сильнейших армий Европы.

Армия Украины впервые в истории заняла четвертое место по силе в Европе, сообщили эксперты компании Global Firepower (GFP). Голом ранее ВСУ занимали 10 строчку рейтинга.

"Украинская армия улучшила свой индекс GFP за минувший год в результате сопротивления, оказанного российской армии, а также материальной и финансовой поддержке Запад", - говорится в комментариях экспертов.

Из рейтинга следует, что ВСУ в мировом рейтинге обогнали армии Ирана, Израиля, Австралии, Испании и Германии.