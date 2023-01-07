Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Польша пытается аннексировать часть Украины без согласия НАТО

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша пытается аннексировать территории Западной Украины.

По его мнению, на это указывают заявления польских политиков, которые намекают на расширение своей территории.

Макгрегор выразил сомнение по поводу того, что страны НАТО поддержат стремление Польши вернуть контроль над потерянными землями.

Он считает, что такие действия польских властей нельзя назвать адекватными, но НАТО не делает ничего, чтобы предотвратить появление польских военных на Украине.