Глава Минобороны Резников: ВСУ выполняют миссию НАТО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что своим участием в конфликте с Россией ВСУ выполняют миссию НАТО.

Он отметил, что солдаты стран НАТО не проливают свою кровь, в отличие от военнослужащих ВСУ.

По мнению Резникова, именно поэтому от стран НАТО требуются поставки оружия. Он также сказал, что Украина выполняет роль щита для цивилизованного мира.

Он напомнил, что в России неоднократно говорили о том, что НАТО принимает участие в украинском конфликте.