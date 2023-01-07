Глава Минобороны Блащак: Польша создаст самую сильную армию в Европе
2023-01-07 01:20
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране будет создана самая сильная армия в Европе.
Он отметил, что уже сейчас Польша превысила стандарт НАТО в части расходов на оборону.
Блащак сказал, что польская армия сейчас сильна, как никогда. Он также пообещал, что войско станет еще сильнее.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вошли в число 15 самых сильных армий мира по версии Global Firepower.
Опубликовано: Светлана Репина