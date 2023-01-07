Венесуэльская оппозиция закрыла посольство в США

Посольство Венесуэлы в Вашингтоне, сотрудники которого поддерживали оппонента Хуана Гуайдо, объявило в пятницу 6 января о своем закрытии после того, как венесуэльская оппозиция официально положила конец «временному правительству».

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом в январе 2019 года, получив широкую международную поддержку.

Венесуэльские дипломаты, находившиеся в то время в американской столице и верные президенту Николасу Мадуро, в конечном итоге вернулись в Венесуэлу.

С апреля 2019 года здание посольства в течение нескольких недель было занято сторонниками Николаса Мадуро, что привело к напряженным личным встречам со сторонниками Хуана Гуайдо и вмешательству полиции.

В конце декабря 2022 года три основные оппозиционные партии Венесуэлы одобрили отставку «временного правительства».

«После этого решения посольство и все его представители официально прекратили свою деятельность», говорится в пресс-релизе МИД, венесуэльцы в Соединенных Штатах были таким образом лишены консульских услуг.

Уходящий посол Карлос Веккьо в своем заявлении выразил сожаление по поводу «политической, экономической и моральной ошибки», допущенной оппозицией при прекращении временного пребывания Хуана Гуайдо, и посчитал, что Николас «Мадуро был единственным, кто выиграл от этого решения.