Психолог в помощь: почему приемы у специалиста срабатывают не всегда

Дело в том, что некоторые посетители рассчитывают на некий гениальный совет, который сразу решит все проблемы, но так не бывает.

К психологу мы идем с верой и надеждой в решении самых наболевших проблем и поисках ответов на самые волнующие вопросы. Но мало кто задумывается, что происходит "по ту сторону" - то есть, как он сам смотрит на клиентов и что при этом чувствует?

При этом психологи нередко сталкиваются с тем, что многие хотят, чтобы их выслушали, посочувствовали и дали гениальный совет, как можно без усилий изменить свою жизнь. Желательно еще и отманипулировать близкими, чтобы те вели себя так, как удобно пациенту.

"Бывает, что приводят ребенка/подростка с просьбой "сделать с ним что-нибудь". Но, когда узнают, что делать придется им самим, начинают саботаж. Нужен ли этим людям результат? Очевидно, что им нужно другое - чтобы ребенок стал удобным", - отмечают специалисты.

При этом, по словам психологов, есть тяжулые случаи - когда подростки на грани суицида. Некоторые - из-за агрессивных неадекватных родителей, которые их унижали, били, провоцировали на скандалы.

Психологи также отмечают, что некоторые пациенты хотят манипулировать и специалистами. Не выполняют их рекомендации, а потом высказывают претензии, что те им не помогли.

"Когда приходят нормальные адекватные клиенты, которые заинтересованы в переменах в своей жизни, это как глоток чистого воздуха", - признаются специалисты.

Это значит, что они понимают: путь к выздоровлению, решению психологических проблем долгий. И пройти его должен сам человек, никто за него это не сделает. Каким бы замечательным не был психолог, решить собственные проблемы по силам лишь тому, кто с ними столкнулся.

Потому надо помнить: легких путей не бывает. Психологические проблемы требуют терпения, каждодневной работы, на что и надо настраиваться. Волшебные пилюли бывают только в сказках.