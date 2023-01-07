В Швеции тело женщины пролежало под рождественской елкой 5 дней

85-летняя женщина была найдена мертвой под большой рождественской елкой посреди площади Медборгарплатсен в центре шведского Бодена. Вероятно, тело пролежало там несколько дней.

В последний раз 85-летнюю женщину видели живой 13 декабря. Объявили ее пропавшей только через пять дней — в воскресенье, 18 декабря, а в ночь с понедельника на вторник ее нашли мертвой под рождественской елкой, стоящей посреди площади Медборгарплатсен в центре Бодена (административный район Норрботтен на севере Швеции). Однако только сейчас шведские СМИ сообщают об этом случае.

"Это немного странно , учитывая, сколько людей приходит в это место на Рождество, чтобы сфотографироваться у этой елки", — говорит полицейский Анетт Криг .

Следователь полиции признает, что это было очень густое, раскидистое дерево.

"Наиболее вероятным сценарием является то, что 85-летняя женщина лежит под деревом с тех пор, как пропала без вести 13 декабря, когда ее в последний раз видели живой", — сказал Криг.

Полиция не подозревает никакого преступления. Но окончательное решение по делу будет принято полицией после получения заключения о вскрытии.