Мандарины нельзя есть вместе с косточками: они токсичны

Не все люди вынимают косточки из мандаринов, съедая их вместе с мякотью фрукта. Этого лучше не делать. Эксперт объяснил почему.

В мандариновых зернышках содержатся токсины, поэтому лучше все-таки не полениться и достать их из фрукта. Насколько опасны эти косточки, рассказала Наталья Круглова, диетолог:

"Для здорового человека наличие косточек в мандарине вряд ли будет иметь значение. Но при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта – гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь – лучше не употреблять косточки. Они могут спровоцировать обострение за счет того, что у них достаточно плотная структура, там содержатся пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую"

Если съесть мандариновые косточки в большом количестве, они могут оказать отравляющее действие на организм.

Внутри косточки есть органическая кислота, которая в больших объемах ядовита. Если случайно проглотить пару зернышек в день, ничего страшного в этом не будет.

Но если есть их горстями, да еще пережевывать при этом, то можно получить расстройство пищеварения с тошнотой, тяжестью, болями.

Также врач предупредила об обасности употребления в пищу недозрелых мандаринов с зеленым оттенком шкурки.

"Если плоды не дозрели, у мандаринов может быть вяжущий вкус, они могут быть кислее: там меньше фруктозы, больше пищевых волокон и воды. Для здорового человека они не будут опасны, но я бы не рекомендовала употреблять такие мандарины при заболеваниях пищеварительного тракта, при повышенной кислотности желудочного сока, при склонности к изжоге и отрыжке"

Новогодние праздники продолжаются, мандарины - обязательный атрибут каждого застолья.

Чтобы сохранить здоровье, не надо экономить на качестве фруктов: выбирать стоит спелые, сладкие плоды без косточек.