Александр Лукашенко посетил минский храм во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, где зажёг рождественскую свечу.

В субботу, 7 января 2023 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил храм во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, который входит в состав монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря.

Белорусского лидера на территории монастырского комплекса лично встретил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, после чего Лукашенко зажёг рождественскую звезду и поздравил прихожан храма и всех белорусов с праздником Рождества Христова.