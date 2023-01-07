Daily Telegraph: Макрон перешел красную линию, передав Украине танки

В Британских СМИ пишут о передаче Францией Украине своих колесных танков AMX-10.

Издание из Великобритании Daily Telegraph выпустило материал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон передал Украине танки. По мнению журналистов из Соединенного Королевства, французский лидер отправкой в Украину колесных танков AMX-10 перешел красную линию.

Также отмечается, что Эммануэль Макрон стал первым из лидеров Запада, который решился на передачу Украине наступательного вооружения. Напомним, что первая партия танков АМХ-10 уже отправлена из Франции в Украину. Напомним, что этот танк не является основным во французской армии.

По сути, этот танк является бронетехникой для поддержки пехоты, а не самостоятельной боевой единицей, в отличие от основного танка Франции Leclerc. Броня АМХ-10 доходит лишь до 3,5 сантиметра