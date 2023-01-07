ВС РФ ликвидировали одного из лидеров нацбатальона «Свобода» Александра Полищука под Артёмовском

Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что служащие ВС РФ ликвидировали одного из лидеров украинского нацбатальона «Свобода» Александра Полищука под Артёмовском.

В субботу, 7 января 2022 года, советник руководителя Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев в своём официальном Telegram-канале сообщил о ликвидации российскими войсками одного из лидеров нацбатальона «Свобода» в районе города Артёмовск ДНР.

Киселев уточнил, что речь идёт об уроженце города Белая Церковь Киевской области Александре Полищуке, который принимал участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине под позывным «Альпинист».