Лукашенко на Рождество предложил сделать шаг на встречу «беглым» белорусам

Президент Беларуси выступил с небольшой речью во время посещения службы в Свято-Елисаветинском монастыре под Минском.

Александр Лукашенко вспомнил о традиции христианства «прощать своих врагов» и в этом контексте коснулся темы так называемых беглых белорусов, которые по словам президента «потеряли ориентиры и ошиблись».

«И будет по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем. Я уверен, что среди сбежавших - люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину», - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Запад ежедневно требует от Беларуси вернуть участников протестов 2020 года, в том числе «нарушителей закона».

«Каждый должен ответить за свое», - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что среди оступившихся белорусов и за рубежом и тех, кто остался в Беларуси много «глубоко раскаявшихся» людей, которые не должны быть выброшены на обочину жизни.