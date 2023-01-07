Лукашенко призвал власти и общество сделать шаг навстречу беглым белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал власти и общество сделать шаг навстречу людям, которые по разным причинам уехали из страны.

7 января Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о беглых белорусах, призвав власти и общество сделать шаг навстречу им, так как «многие-многие люди начали понимать, что они нигде не нужны, кроме своей земли».

Белорусский лидер отметил, что ни политическое руководство страны, ни общество никого не выгоняло из Беларуси, а также подчеркнул, что граждане, покинувшие родную землю, эмигрировали за границу по разным причинам.