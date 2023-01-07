Войска РФ ликвидировали командира нацбата «Свобода» Александра Полищука под Бахмутом
2023-01-07 14:05
В боях с российскими войсками погиб командир украинского батальона "Свобода" Полищук.
В боях под населенным пунктом Бахмут погиб один из командиров националистического батальона "Свобода" Александр Полищук.
"В боях под Бахмутом (Артёмовском) ликвидирован один из лидеров украинского нацбата «Свобода» Александр Полищук" - говорится в сообщении.
По словам украинской журналистки Натальи Позняк, погиб Полищук 23 декабря.
Опубликовано: Николай Скира