Войска РФ ликвидировали командира нацбата «Свобода» Александра Полищука под Бахмутом

В боях с российскими войсками погиб командир украинского батальона "Свобода" Полищук.

В боях под населенным пунктом Бахмут погиб один из командиров националистического батальона "Свобода" Александр Полищук.

"В боях под Бахмутом (Артёмовском) ликвидирован один из лидеров украинского нацбата «Свобода» Александр Полищук" - говорится в сообщении.

По словам украинской журналистки Натальи Позняк, погиб Полищук 23 декабря.