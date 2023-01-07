Пушков: Макрон положил начало втягиванию НАТО в конфликт на Украине
2023-01-07 14:40
Сенатор Алексей Пушков объяснил, как Эммануэль Макрон повлиял на включение стран Североатлантического альянса в украинский конфликт.
В субботы представитель Совета федерации РФ Алексей Пушков публично заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву французских лёгких колёсных танков AMX-10RC является началом полномасштабного втягивания военного блока НАТО в прямое противостояние с Россией.
По мнению Пушкова, директива Макрона о передаче своих танков Украине не изменит ход боевых действий, однако позволит Североатлантическому альянсу передавать более тяжёлые вооружения ВСУ, что спровоцирует эскалацию в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей