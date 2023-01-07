7 января комбат подразделения "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что украинские войска интенсифицировали обстрелы территорий Донбасса в канун Рождества.

Возглавляющий российский батальон "Восток" Александр Ходаковский опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины словно пытались помешать приходу православного Рождества в республики Донбасса, внезапно усилив обстрелы их территорий из всех имеющихся вооружений.

По словам Ходаковского, новые обстрелы ВСУ начались внезапно и также неожиданно прекратились, однако украинские военные не сумели сорвать праздник в Донецкой и Луганской Народных республиках.