Ходаковский: ВСУ пытались помешать празднованию Рождества на Донбассе
2023-01-07 15:28
7 января комбат подразделения "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что украинские войска интенсифицировали обстрелы территорий Донбасса в канун Рождества.
Возглавляющий российский батальон "Восток" Александр Ходаковский опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины словно пытались помешать приходу православного Рождества в республики Донбасса, внезапно усилив обстрелы их территорий из всех имеющихся вооружений.
По словам Ходаковского, новые обстрелы ВСУ начались внезапно и также неожиданно прекратились, однако украинские военные не сумели сорвать праздник в Донецкой и Луганской Народных республиках.
Опубликовано: Ткачёв Андрей