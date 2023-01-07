Минобороны РФ: на Краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп ВСУ

Минобороны России сообщило об отражении штурмовых групп 85-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Подразделения российской армии отразили атаки штурмовых групп десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщает Министерство обороны России.

"В районе Серебрянского лесничества отражена атака штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", - сообщается в сводке оборонного ведомства России.

В Минобороны РФ подчеркнули, что несмотря на артиллерийские обстрелы со стороны украинской армии, российские войска будут соблюдать режим прекращения огня вплоть до 24:00 часов сегодняшнего дня.