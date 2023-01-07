«РИА Новости»: танки РФ и Украины устроили уникальную дуэль в Донбассе

Издание "РИА Новости" сообщило об уникалом танковом сражении между российскими и украинскими военными.

В субботы военкоры газеты "РИА Новости" сообщили об интересной танковой дуэли, состоявшейся между российскими и украинскими танкистами в зоне спецоперации: три танка армии России вели сражение с двумя танками ВСУ на расстоянии пятиста метров друг от друга, по итогам чего российские танкисты победили.

По данным "РИА Новости", победу россиян обеспечил тот факт, что два танка РФ отвлекали внимание противника, в то время как третий российский танк зашёл в тыл к украинской технике, поразив одну из вражеских машин.