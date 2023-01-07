Кадыров жестко ответил на слухи о гибели чеченских командиров в Украине

Глава Чечни жестко ответил на появившиеся слухи о гибели командиров национальных формирований в Украине.

Информация о гибели чеченских командиров в зоне проведения специальной военной операции в Украине не соответствует действительности, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Трепаться налево и направо - это участь злых языков. Они придумывают небылицы, сидя на мягких диванах в одной из европейских стран попивая кофе, купленное на деньги, заработанные на публичных домах, ЛГБТ-заведениях, ночных клубах. Наши командиры в полном здравии и настроены на победу", написал чеченский лидер в Telegram.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что от "фейков этих правдорубов" ему ни тепло, ни холодно,а простым жителям Чечни тем более.