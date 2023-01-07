В Турции задержаны боевики «ИГ», которые планировали теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь
2023-01-07 18:02
Полиция Турции задержала двух мужчин, которые планировали совершить теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь.
В полиции считают, что они являются членами группировки «Исламское государство».
Один из мужчин является специалистом по самодельной взрывчатке. Он также разместил ряд сообщений с призывами в соцсетях.
По данным полиции, подозреваемые получали инструкции от ИГ. Один из них является гражданином Таджикистана, другой – Узбекистана.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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