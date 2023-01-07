В Турции задержаны боевики «ИГ», которые планировали теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь

Полиция Турции задержала двух мужчин, которые планировали совершить теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь.

В полиции считают, что они являются членами группировки «Исламское государство».

Один из мужчин является специалистом по самодельной взрывчатке. Он также разместил ряд сообщений с призывами в соцсетях.

По данным полиции, подозреваемые получали инструкции от ИГ. Один из них является гражданином Таджикистана, другой – Узбекистана.