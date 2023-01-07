Зеленский ввёл санкции против 119 граждан РФ и Украины, включая Петросяна

7 января Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119-ти российских и украинских граждан.

Вечером субботы Владимир Зеленский ратифицировал указ, которым постановляется ввести санкции против 119 россиян и украинцев, связанных с культурой, а также медийной и журналистской деятельностью.

Известно, что под персональные санкции Зеленского попали Евгений Петросян, Филипп Киркоров, Дмитрий Киселёв, Дмитрий Билан, музыкант Баста, футбольный игрок Анатолий Тимощук, Михаил Галустян, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Лариса Долина, а также многие другие россияне и украинцы.