Зеленский ввёл санкции против 119 культурных деятелей из РФ и Украины

В субботу Владимир Зеленский издал указ о персональных санкциях против российских и украинских деятелей культуры.

Согласно указу Владимира Зеленского о персональных санкциях против граждан России и Украины, под них попали: Никита Михалков, Филипп Киркоров, Маргарита Симоньян, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан, Александр Дугин, Евгений Петросян, Ирина Аллегрова, рэп-исполнитель Баста, Дмитрий Киселёв и многие другие.

Примечательно, что попавший под санкции Михалков накануне был госпитализирован в тяжёлом состоянии, очутившись в реанимации с пневмонией, вызванной последствиями коронавируса.