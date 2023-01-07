Зеленский ввёл санкции против 119 культурных деятелей из РФ и Украины
В субботу Владимир Зеленский издал указ о персональных санкциях против российских и украинских деятелей культуры.
Согласно указу Владимира Зеленского о персональных санкциях против граждан России и Украины, под них попали: Никита Михалков, Филипп Киркоров, Маргарита Симоньян, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан, Александр Дугин, Евгений Петросян, Ирина Аллегрова, рэп-исполнитель Баста, Дмитрий Киселёв и многие другие.
Примечательно, что попавший под санкции Михалков накануне был госпитализирован в тяжёлом состоянии, очутившись в реанимации с пневмонией, вызванной последствиями коронавируса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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