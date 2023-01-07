БПЛА «Байрактар» используют принцип бумеранга, если кто-то попытается ударить ими по Турции
2023-01-07 19:40
Технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар рассказал о том, что ударные БПЛА «Байрактар», которые наделали много шума в начале СВО на Донбассе могут действовать по принципу бумеранга.
«Мы можем взять под контроль все проданные нами другим странам БПЛА, и развернуть в воздухе против них самих, они работают на нашем программном обеспечении», - рассказал топ-менеджер.
Тем самым он подтвердил, что турецкие беспилотники TB2, AKINCI и Anka-S имеют закладки в системе безопасности, которые могут разворачивать их против оператора.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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