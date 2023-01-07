«Луганскгаз»: 11 тысяч человек остались без газа из-за взрыва в Лутугино
Вечером 7 января на участке газопровода в Лутугино произошёл взрыв, который нарушил газоснабжение в регионе.
В субботу пресс-служба компании "Луганскгаз" экстренно сообщила, что на одном из участков трубопровода в населённом пункте Лутугино произошло возгорание, которое впоследствии спровоцировало взрыв.
По данным администрации "Луганскгаза", в результате взрыва на газопроводе без доступа к голубому топливу остались 11 тысяч жителей Луганской Народной республики, однако прибывшие на место инцидента энергетики уже занимаются стабилизацией подачи газа в дома мирных граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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