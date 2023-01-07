«Луганскгаз»: 11 тысяч человек остались без газа из-за взрыва в Лутугино

Вечером 7 января на участке газопровода в Лутугино произошёл взрыв, который нарушил газоснабжение в регионе.

В субботу пресс-служба компании "Луганскгаз" экстренно сообщила, что на одном из участков трубопровода в населённом пункте Лутугино произошло возгорание, которое впоследствии спровоцировало взрыв.

По данным администрации "Луганскгаза", в результате взрыва на газопроводе без доступа к голубому топливу остались 11 тысяч жителей Луганской Народной республики, однако прибывшие на место инцидента энергетики уже занимаются стабилизацией подачи газа в дома мирных граждан.