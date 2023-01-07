Десять человек госпитализированы из-за обрушения крыши отеля в Турции

В одном из турецких отелей на севере страны произошло обрушение крыши здания, в результате чего пострадали его постояльцы.

7 января в турецкой провинции Сарыкамыш обрушилась крыша одного из местных отелей, о чём рассказал губернатор региона Тюркер Оксюз. По словам политика, в результате инцидента пострадали десять человек, которые были госпитализированы медиками и осмотрены на наличие серьёзных травм.

Вместе с тем Оксюз подчёркивает, что попавшие в больницу клиенты отеля находятся в безопасности, и ни один из них не пребывает в тяжёлом состоянии.