Десять человек госпитализированы из-за обрушения крыши отеля в Турции
В одном из турецких отелей на севере страны произошло обрушение крыши здания, в результате чего пострадали его постояльцы.
7 января в турецкой провинции Сарыкамыш обрушилась крыша одного из местных отелей, о чём рассказал губернатор региона Тюркер Оксюз. По словам политика, в результате инцидента пострадали десять человек, которые были госпитализированы медиками и осмотрены на наличие серьёзных травм.
Вместе с тем Оксюз подчёркивает, что попавшие в больницу клиенты отеля находятся в безопасности, и ни один из них не пребывает в тяжёлом состоянии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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