«Ъ»: Евросоюз стал расходовать вдвое больше газа из подземных хранилищ
2023-01-07 21:32
Издание «Коммерсантъ» сообщает, что страны Евросоюза используют вдвое больше газа из подземных хранилищ, чем в прошлом году.
К утру 6 января степень наполнения этих хранилищ составляла 83,24%, а за день до этого – 83,35%.
В прошлом году в такой же период подземных хранилища в ЕС были заполнены газом на 52,12%, а расход составлял 0,38%, т.е. вдвое меньше, чем сейчас.
При этом в первые дни 2023 года в хранилища закачивалось больше газа, чем расходовалось, благодаря выработке ветровой энергии.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Дым в закрытом помещении смертельно опасен: образующийся угарный газ убивает за 3 минуты
Эксперты предупреждают об опасности задымления в помещении. Так, во время пожара в отелях Лас-Вегаса в 1980 г из 92 погибших 86 человек скончались именно от удушья и повреждения органов дыхания дымом.Подробнее...
-
-