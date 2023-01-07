«Ъ»: Евросоюз стал расходовать вдвое больше газа из подземных хранилищ

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что страны Евросоюза используют вдвое больше газа из подземных хранилищ, чем в прошлом году.

К утру 6 января степень наполнения этих хранилищ составляла 83,24%, а за день до этого – 83,35%.

В прошлом году в такой же период подземных хранилища в ЕС были заполнены газом на 52,12%, а расход составлял 0,38%, т.е. вдвое меньше, чем сейчас.

При этом в первые дни 2023 года в хранилища закачивалось больше газа, чем расходовалось, благодаря выработке ветровой энергии.