Кондолиза Райс: при отсутствии прорыва ВСУ Запад может усилить давление для проведения переговоров
2023-01-07 21:41
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своей статье для Washington Post написала, что ВСУ практически полностью зависят от поставок техники и оружия с Запада.
Она отметила, что украинская экономика находится в упадке, миллионам жителей пришлось уехать, а инфраструктура разрушается.
Райс пишет, что большие площади сельскохозяйственных угодий, минеральных богатств, промышленного потенциала Украины находятся под контролем России.
Она считает, что при отсутствии очередного прорыва ВСУ Запад может усилить давление на Украину для проведения переговоров с РФ.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Дым в закрытом помещении смертельно опасен: образующийся угарный газ убивает за 3 минуты
Эксперты предупреждают об опасности задымления в помещении. Так, во время пожара в отелях Лас-Вегаса в 1980 г из 92 погибших 86 человек скончались именно от удушья и повреждения органов дыхания дымом.Подробнее...
-
-