Зеленский ввел санкции против экс-футболиста сборной Украины Тимощука и еще 118 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 119 россиян - от телеведущих до спортсменов и певцов.

Санкции были наложены на 119 человек, в том числе на философа Александра Дугина, режиссера Никиту Михалкова, сопрано Анну Нетребко, пропагандистку Маргариту Симоньян, победителя Евровидения Диму Билана.

В список также входят родившийся в Болгарии российский поп-певец Филипп Киркоров и российский комик Евгений Петросян.

Среди других лиц, попавших под санкции Зеленского — украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая до сих пор работает в России, певица Лолита Милявская, у которой двойное российко-украинской гражданство, а также экс-защитник сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Что касается последнего, то он 144 раза выходил на поле в футболке национальной команды Украины. Он работает в штабе санкт-петербургского "Зенит".

В Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк назвал подсанкционных лиц "пропагандистами смерти", попавших под санкции за "прямые или косвенные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине".