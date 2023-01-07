Times: жена Макрона предложила установить на соборе Нотр-Дам в Париже новый шпиль в виде фаллоса с шарами
2023-01-07 23:31
Издание Times со ссылкой на экс-министра культуры Франци Розелин Башло пишет, что жена Эммануэля Макрона предлагала установить на соборе Нотр-Дам в Париже новый шпиль в виде фаллоса с шарами.
Башло отклонила этот проект, отметив, что такой современный дизайн не подходит для Нотр-Дама.
Бывший министр описывает предложении Брижит Макрон как «подобие фаллоса с основанием в виде золотистых шаров».
Другими предложениями были пчелиный улей, оранжерея и лазер. Но в итоге было решено восстановить конструкцию, пострадавшую при пожаре 2019 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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