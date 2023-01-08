Орбан: неолиберальная модель мирового порядка исчерпала себя

Представитель венгерского премьер-министра Балаж Орбан заявил о крахе неолиберальной системы миропорядка.

Издание Mandiner опубликовало интервью с представителем правительства Венгрии Балажем Орбаном, который выразил уверенность, что неолиберальная модель глобализации во главе с Соединёнными Штатами утратила свою актуальность, поскольку она появилась после исчезновения СССР, с момента чего мир существенно изменился.

При этом Орбан признаётся, что сейчас остаётся неизвестным, каким будет новый миропорядок, поскольку его смутные очертания лишь начинают становиться видимыми для общественности.