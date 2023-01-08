Саблин: ВСУ по ошибке сбили свой самолёт МиГ-29 из ЗРК «Оса» под Курахово

Представитель Госдумы Дмитрий Саблин рассказал об украинским истребителе МиГ-29, который сбили сами бойцы ВСУ в зоне спецоперации.

Ночью 8 января заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Дмитрий Саблин опубликовал новый пост на своей странице в Telegram, где сообщил, что накануне украинские войска ошибочно сбили собственный истребитель МиГ-29 возле населённого пункта Курахово.

По словам Саблина, ликвидация МиГ-29 была совершена из украинского зенитно-ракетного комплекса "Оса". Вместе с тем политик признаётся, что к инциденту косвенно причастны российские военные.